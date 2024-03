Grande curiosità ed attenzione per Salerno, in particolare per la partenza dell’aeroporto: da Berlino, dove è in corso una delle fiere del turismo più importanti al mondo, ci arrivano belle notizie per la nostra città e per il territorio circostante. La delegazione del Comune, ospite all’interno del Padiglione Italia di Enit nel corner della Regione Campania, ha avuto in questi giorni tanti e proficui incontri con operatori turistici non solo europei, ma anche di paesi asiatici e del Medio Oriente, che hanno mostrato un forte interesse per la nostra città.

Salerno è ormai a tutti gli effetti una destinazione turistica riconosciuta ed appetibile per grandi operatori nazionali ed internazionali. Un ulteriore slancio lo avremo da questa estate con il decollo dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, dove dal mese di luglio voleranno compagnie importanti come Easyjet, Ryanair e Volotea. Aeroporto, Alta Velocità, stagione crocieristica, le vie del mare per i collegamenti con le due costiere: sarà un’occasione formidabile per sfruttare a pieno l’enorme potenziale turistico di una città e di un territorio che vantano un patrimonio storico-artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico con pochi eguali al mondo.