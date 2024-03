Centro Storico a lutto per la scomparsa si Ciro De Caro molto noto ed apprezzato a Salerno. Zio Ciro, come veniva affettuosamente chiamato da tanti, lascia un enorme vuoto.

Enzo Sabato, sui social, lo ricorda cosi: Non ci sono parole per definire l’amicizia, il rispetto e l’affetto che ci legava. Ora piango con dolore la tua morte caro Ciro e non so come farò a non sentire più la tua voce, mi mancheranno le telefonate che ci scambiavamo e durante le quali, ricordavamo gli anni della nascita del nostro club Fedelissimi Antica Salerno e la Salernitana che fu. Ciao Ciro che il Signore ti accolga in gloria, oggi Salerno ha perso uno dei suoi figli migliori.