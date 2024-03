di Marco De Martino

SALERNO – Fabio Liverani (nella foto di Gambardella) recupera i pezzi. Dopo giornate passate a fare la conta dei disponibili per comporre il pacchetto arretrato, il tecnico della Salernitana a Cagliari quasi certamente potrà disporre nuovamente di tre pedine, ovvero Federico Fazio, Lorenzo Pirola e Jerome Boateng.

LA DIFESA RITROVA I PEZZI La rivoluzione granata partirà dalle retrovie. Il tecnico della Salernitana, dopo il bupon esperimento di Udine, pare ormai orientato verso l’accantonamento della difesa a tre ed il lancio di una linea a quattro a protezione di Ochoa. Sono ormai sulla via del recupero Boateng, Pirola e Fazio con quest’ultimo che sembra essere il più pronto dei tre per affrontare dall’inizio un match tanto delicato come quello della Domus Arena. Il Comandante dovrebbe dunque affiancare Kostas Manolas, recuperato dopo l’affaticamento subito con l’Udinese, rinnovando così un’accoppiata che fece le fortune della Roma qualche anno fa. Dovrebbe cominciare dalla panchina l’altro big Jerome Boateng, che si sta gestendo dopo l’affaticamento di Milano che ha lasciato strascichi. Sulle corsie esterne spazio ancora a Zanoli a destra ed a Bradaric a sinistra.

POSSIBILI NOVITA’ A CENTROCAMPO Con un difensore centrale in meno, Liverani potrà liberare un posto a centrocampo dove sono in lizza sei calciatori per tre maglie: Martegani, Legowski, Gomis, Basic, Maggiore e Coulibaly si giocano il posto, con questi ultimi leggermente favoriti. Non sono però da escludere sorprese, con Martegani e Gomis finora quasi mai impiegati da Liverani, che scalpitano. Soprattutto il francese, dopo lo spezzone contro l’Udinese, potrebbe strappare una maglia da titolare a scapito magari di un Coulibaly ancora non al top della forma.

CERTEZZE IN ATTACCO Per quanto riguarda l’attacco, Liverani ha l’imbarazzo della scelta. Lo schieramento di Cagliari, come accaduto ad Udine, dovrebbe prevedere un trequartista e due attaccanti. Per il primo ruolo Candreva è ovviamente favorito, seguito a ruota da Kastanos e Vignato. Per quanto riguarda le punte, sono praticamente sicuri di giocare Weissman e Tchaouna, con Simy, ed Ikwuemesi uniche alternative in panchina vista ovviamente l’esclusione definitiva dalla rosa di Boulaye Dia. Intanto a Cagliari la Salernitana sarà come al solito accompagnata da un buon numero di tifosi: la prevendita dei 400 tagliandi disponibili per il settore Ospiti della Domus Arena, iniziata la scorsa settimanaì, sta procedendo a buon ritmo.