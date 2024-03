“La colpa non è sola di Danilo Iervolino. Ho avuto la fortuna di essere accompagnato da uomini che sapevano di calcio. Serviva un uomo ombra che lo consigliasse. Purtroppo le due salvezze hanno fatto credere che tutto fosse facile o alla portata. Con una figura di spessore sarebbe stato diverso.

Purtroppo mi sa che è mancato quello. Come la società si è rinforzata con un amministratore delegato prezioso, serviva una figura fondamentale anche sotto l’aspetto calcistico, soprattutto per gestire e superare le possibili trappole che avrebbero permesso di evitare un dispendio di denaro importante.

Iervolino in questo momento sta facendo le sue esperienze da neofita del calcio. Ora serve tenere la barra dritta, essere vicina alla squadra, far sentire il calore se ancora non l’avessero capito”.

E’ quanto ha affermato, Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana, ospite della trasmissione “Granatissimi“, andata in onda ieri sera sull’emittente televisiva OttoChannel.