La vicenda di Enrico Coscioni non ha nulla a che fare con la politica”. E’ il giudizio del coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, sul provvedimento di sospensione per un anno dalla professione medica notificato dai carabinieri del Nas al drettore del dipartimento di cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. Coscioni è anche presidente dell’Agenas, e oggi due parlamentari campani di FdI hanno annunciato una interrogazione per chiedere al ministro Schillaci di valutarne la la sospensione o rimozione dall’incarico. “Il provvedimento – afferma Martusciello – riguarda l’attività professionale di Coscioni e per questa ragione non ne facciamo una battaglia politica. Quanto alle dimissioni da presidente dell’Agenas – per l’esponente forzista – e’ una scelta che attiene alla sua sensibilità. La Procura, che probabilmente farà ricorso, aveva chiesto l’interdizione poi non accolta. Non conviene a nessuno lasciare l’agenzia in uno stato di incertezza”, conclude Martusciello.