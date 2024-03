Ben due studenti del Liceo Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, si sono classificati tra i primi 10 nella fase regionale del Campionato di Filosofia, che ha visto la partecipazione di oltre 80 scuole campane. Un risultato di assoluto prestigio, soprattutto se aggiunto alla “menzione speciale” assegnata a entrambi, all’unanimità dalla Commissione regionale di valutazione.

Si chiamano Giulia Bottiglieri e Luigi Di Maio. La prima, frequenta la classe VA del Liceo Classico ordinario, il secondo, la VD del Liceo Classico Europeo. Entrambi sono alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, diretto dalla prof. Laura Cestaro. Giulia e Luigi avevano partecipato e vinto, nelle scorse settimane, la “fase di Istituto” del Campionato di Filosofia, una competizione nazionale inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, arrivata quest’anno alla sua XXXII edizione e che vede la partecipazione di oltre 1000 scuole superiori in Italia. Solo in Campania le scuole partecipanti sono state oltre 80.

E proprio alla fase regionale, dove gli studenti partecipanti sono stati 79, Giulia Bottiglieri si è classificata 4°, con un punteggio 9,25/10, e Luigi Di Maio, 10°, con un punteggio di 8/10. E per entrambi è arrivata la “Menzione Speciale” assegnata all’unanimità dalla Commissione Regionale di Valutazione.

Due nei primi dieci. Un risultato straordinario, se si pensa al numero di scuole partecipanti e di alunni che hanno effettuato la prova.

Nel commentare i risultati, il Dirigente Scolastico, Laura Cestaro ha dichiarato: “Nell’elogiare i traguardi di eccellenza conseguiti dai nostri studenti, esprimo gratitudine ai dicenti del Dipartimento di Filofofia per il quotidiano impegno nel consolidamento del pensiero critico e creativo, affinato – ha concluso il Dirigente Scolastico – dall’intreccio di competenze logiche ed ermeneutiche, nel vasto ambito STEAM”.