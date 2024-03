Sarà Francesco Fourneau (nella foto) a dirigere la sfida tra Cagliari e Salernitana, in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus, valida per la ventottesima giornata del massimo campionato di A. A supporto del fischietto dello scontro diretto, gli assistenti Emanuele Prenna (sez. Molfetta) e Domenico Palermo (sez. Bari). Quarto ufficiale Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo), mentre al Var ci sarà Aleandro Di Paolo (sez. Avezzano), coadiuvato dall’Assiente Var Rosario Abisso (sez. Palermo). Fourneau vanta nove precedenti con la Salernitana, due in serie A, cinque in serie B, uno in Coppa Italia ed uno in Coppa Italia di Lega Pro. Proprio in quest’ultima competizione ci fu il primo incrocio, con Salernitana- Messina 2-0 nel 2014/2015. Nel 2017/2018 i primi due precedenti in cadetteria, nello storico derby Avellino- Salernitana 2-3 ed in Ternana- Salernitana 2-2. Due stagioni dopo, sempre in B, altre due gare dei granata per Fourneau: Chievo-Salernitana 2-0 e Salernitana-Juve Stabia 2-1. Nel torneo cadetto 20/21 diresse la gara, poi rivelatasi fondamentale per la promozione in serie A, Salernitana-Venezia finita 2-1 grazie alla doppietta di Gondo in pieno recupero. Nella stagione seguente c’è un precedente in Coppa Italia, Salernitana-Reggina 2-0, ed uno in serie A, Salernitana- Juventus 0-2. Infine l’ultima volta di Fourneau è nella passata stagione con Salernitana-Milan finita 1-2. In tutto i granata hanno collezionato cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte con Fourneau alla direzione di gara.