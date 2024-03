“Fabiani è stato chiamato sempre come persona informata sui fatti, prima dalla Procura della Repubblica di Salerno, poi da quella di Firenze. Non c’è nulla da pensare e niente da aspettarsi”. E’ quanto dice Silvia Morescanti, avvocato di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a proposito dell’inchiesta di Perugia sul dossieraggio. “Fabiani è solo una persona informata dei fatti – sottolinea – e come tale si è messa a disposizione delle Procure. All’epoca di tali fatti Fabiani rivestiva un ruolo esclusivamente tecnico nella Salernitana, non di rappresentanza”. La vicenda è quella della cessione della Salernitana