Domenica 3 marzo alla presenza delle autorità comunali e della comunità locale, Auletta ha festeggiato i 100 anni della signora Teresa Morrone. Una giornata memorabile per celebrare un traguardo importante e festeggiare un secolo di vita e di sorrisi. Il paese, che conserva con altri comuni del Cilento l’encomiabile record di longevità, ha dato vita ad una celebrazione di una donna sempre sorridente e gentile che ha mantenuto con la collettività un rapporto di grande comunanza e socialità.” Le sue apprezzate doti umane sono da sempre un esempio per tutti noi – hanno asserito i presenti alla cerimonia”. Classe 1924 Teresa conserva tante amicizie e simpatie in tutta la comunità locale, donna sensibile e dai modi garbati, ha sempre curato con amore i suoi legami familiari a cui non ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo affetto. In un clima di grande festa i familiari e i presenti hanno omaggiato la loro concittadina esprimendo tutta la vicinanza, in una celebrazione che Auletta ricorderà nei suoi annuari storici. “Abbiamo festeggiato i 100 anni in un giorno di festa speciale, ricordando i momenti più densi e importanti della nostra cara madre – ha detto il figlio Gerardo”. Alla cerimonia il sindaco Pietro Pessolano, ha elogiato Teresa Morrone per la sua forte personalità e per lo spirito goliardico e allegro, consegnandole poi il gagliardetto dell’amministrazione comunale, “La signora Teresa si è sempre dedicata al lavoro, alla famiglia e alla via del signore con impegno ed amore, una donna sempre benvoluta nel nostro caro paese – ha affermato il sindaco dott. Pietro Pessolano”. Circondata dall’affetto dei suoi familiari e dei suoi concittadini, ha ricevuto molti doni e numerosi messaggi di auguri da più parti. La celebrazione è stata arricchita da momenti commoventi, auguri sinceri e da un clima di festa che ha reso l’atmosfera ancor più speciale.