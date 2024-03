di Giuseppe Sanfilippo

Più di 140 studenti hanno dato vita ai campionati provinciali del Torneo di Scacchi dei Giochi Sportivi Studenteschi 2024, che si sono svolti presso l’istituto comprensivo G. Marconi di Battipaglia. La dirigente scolastica Dott.ssa Giacomina Capuano ha dato il benvenuto a tutte le scuole presenti premiando al termine le squadre vincitrici. In questo evento sportivo ove la strategia gioca un ruolo fondamentale Il liceo scientifico “Gallotta” di Eboli si conferma ancora una volta Campione provinciale di scacchi 2024. Otto le rappresentative provinciali che hanno schierato le migliori “giovani menti” . La rappresentativa del Liceo ebolitano era formata da alunni della categoria Allievi e di quella Juniores. Ha coordinato gli incontri il Prof. Antonello Stabile con la partecipazione degli alunni: Vincenzo Esposito, Alessandro Rizzo, Christian Vignes, Lorenzo La Rocca, Federico Summa, Vincenzo Caputo tra gli allievi. Lorenzo Caruso, Giuseppe Solimeo, Paolo D’Ambrosio, Riccardo Bentivenga, Raffaele Avino, Ferdinando De Angelis, Samuel Pomposelli tra i Juniores. “La nostra scuola non é nuova a questi risultati, anche negli scorsi anni si é classificata tra le prime posizioni negli incontri regionali di questa disciplina. Un plauso a questi ragazzi che dedicano la loro mente oltre che ad un metodico studio, anche alla nobile disciplina del gioco degli scacchi. Ora i giovani scacchisti del Liceo Gallotta sono pronti e carichi per disputare le gare regionali – ha affermato il Prof. Antonello Stabile”. Per la cronaca il primo posto per le primarie femminili è andato all’Istituto comprensivo Marconi di Battipaglia, l’ Istituto “Sante Cascino” di Montecorvino Rovella ha raggiunto il podio più alto nelle primarie maschili. Negli istituti secondari di 1° grado rispettivamente maschile e femminile, il posto più alto è andato all’istituto comprensivo di Santa Maria di Castellabate e all’Istituto Marconi di Battipaglia, mentre per le scuole secondarie di 2° grado il Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli, nella categoria allievi e Juniores ha fatto l’ en plein, vincendo i rispettivi incontri. “È bello constatare che il gioco antichissimo degli scacchi entra nelle scuole e conquista sempre più bambini e ragazzi, contribuendo in modo positivo alla loro formazione scolastica ed educativa, con l’auspicio che esso possa presto diventare materia di studio per tutti, come proposto già da tempo dal Parlamento Europeo – hanno asserito gli organizzatori e i docenti presenti alla manifestazione sportiva”. Il Trofeo Scacchi Scuola è una manifestazione a squadre riservata alle Scuole di ogni ordine e grado. Sono ammesse a partecipare squadre, maschili/miste e femminili, rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, dopo la fase provinciali, le formazioni scolastiche vincitrici di questa prima tappa, accedono alla fase regionale che consegnerà a questo evento sportivo, gli istituti che prenderanno parte alla finale di Montesilvano, che si svolgerà nel comune abruzzese, il 12 e 15 Maggio consegnando al Trofeo Nazionale scacchi scuola 2024 la vincitrice annuale di questa antica e nobile disciplina.