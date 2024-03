Con riferimento alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia inerenti accessi abusivi a banche dati, ritengo opportuno evidenziare che la procura della Repubblica di Salerno, nell’ambito di normali rapporti di cooperazione tra Autorità Giudiziarie, ha da tempo e in più occasioni fornito all’Ufficio procedente le informazioni utili e la documentazione necessaria alla prosecuzione delle indagini in corso di svolgimento. Lo scrive in una nota il Procuratore della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli

Evidenti ragioni di riservatezza, su attività peraltro condotte da altro Ufficio Giudiziario appaiono ostative alla diffusione di qualsiasi ulteriore informazione sulla vicenda” – conclude Borrelli. Con questo comunicato si conferma che è in atto una inchiesta della Procura di Salerno sulla cessione della Salernitana da Lotito a Iervolino