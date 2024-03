di Mario Rinaldi

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha partecipato, ieri, in rappresentanza del proprio Ente, alla cerimonia dell’80° anniversario della sciagura del treno 8017, nel ricordo di oltre 500 vittime che il 3 marzo 1944 persero la vita a bordo di un treno merci partito da Napoli e diretto a Potenza, che si bloccò all’interno della Galleria delle Armi nei pressi della stazione di Balvano (in provincia di Potenza). Il convoglio incominció a slittare nella galleria, lunga 1692 metri, e non riuscì più a procedere: oltre 500 persone morirono, avvelenate dalle esalazioni delle due locomotive a vapore. A bordo di quel treno si trovavano anche tre cittadini di Pellezzano: Bernardino D’Auria 55 anni, sua figlia Vita D’Auria 23 anni e Domenico Sessa 42 anni, conduttore ferroviario. “Insieme al sindaco di Balvano Ezio Di Carlo – ha dichiarato il Sindaco Morra – che ringrazio per l’invito, abbiamo ricordato le vittime del disastro ferroviario di Balvano con una solenne cerimonia nel corso della celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa Madre S. Maria Assunta di Balvano presieduta da Mons. Salvatore Ligorio”. Dopo la Santa Messa c’è stata la deposizione di un quadro e di una corona nella Cappella delle vittime del Treno 8017 nel cimitero di Balvano. Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro presso la Casa Comunale di Balvano dove è stata allestita una mostra fotografica e documentale dell’accaduto del 3 marzo 1944. Inoltre, il Sindaco di Balvano, insieme alle guide ambientali e ad altri che hanno voluto partecipare al ricordo di questa giornata, si sono recati attraverso il sentiero delle Gole del Platano all’ingresso della Galleria delle Armi nelle cui vicinanze, precedentemente posizionata, è stata scoperta una targa commemorativa. Inoltre, il Comune di Balvano per ricordare le vittime coinvolte in questo disastro ferroviario, ha realizzato, in duplice copia, un quadro commemorativo per donarlo ai rappresentanti dei vari Comuni presenti oggi. “A nome mio personale e dell’intera cittadinanza di Pellezzano – ha riferito Morra – ringrazio il Sindaco di Balvano per il dono del quadro in ricordo delle vittime del nostro territorio che si sono trovate, loro malgrado, su quel treno il 3 marzo di 80 anni fa. Il quadro donatoci verrà esposto a Palazzo di Città nel corso di una cerimonia celebrativa in ricordo delle tre vittime, nostri concittadini”. Anche il Comune di Baronissi, attraverso un post sulla pagina ufficiale dell’ente, ha espresso un pensiero in ricordo di dodici concittadini che si trovavano su quel treno. Una giornata molto emozionante, per non dimenticare, dedicata al ricordo di persone innocenti andate incontro ad un infausto destino. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Siano Giorgio Marchese: “Abbiamo ricordato la tragedia di Balvano del 3 marzo ‘44 , il più grave incidente ferroviario della storia avvenuto nei pressi della “galleria delle armi”. In quella tragedia hanno perso la vita tre cittadini di Siano! Stamattina (ieri per chi legge, ndr) una bellissima manifestazione in Chiesa a Balvano, celebrata dall’arcivescovo di Potenza”.