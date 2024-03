“Noi in Campania vogliamo combattere per i nostri diritti e non è che non dormiamo la notte pensando a Fitto o alla Meloni. Noi vogliamo semplicemente lavorare in santa pace, ma non vogliamo perdere anni appresso alle fisime di Fitto e del suo dante causa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dei nuovi treni per le linee della Eav in Campania. De Luca è tornato a commentare le polemiche in atto con il Governo per l’attesa che si prolunga sull’assegnamento dei fondi Fsc: “Stiamo affondando – ha detto – nella palude burocratica, in un anno e mezzo si va sulla Luna, questo almeno per i miei tempi amministrativi, poi se si pensa di amministrare avendo questi tempi di decisione vuol dire che siamo fuori del mondo. Già se firmiamo l’accordo di coesione domani mattina i soldi saranno disponibili fra un altro anno perché c’è un lungo percorso sugli accordi di coesione. Chi non capisce questo non può fare l’amministratore. Questa è la sostanza. Da un anno e mezzo in Campania 6 miliardi di euro sono bloccati per aprire cantieri e per mettere in campo iniziative sul piano della cultura. Penso al Festival di Ravello, al Festival di Giffoni, finanziamenti aggiuntivi al Teatro San Carlo, al Mercadante, all’Estate da Re. Tutta la programmazione culturale parte un anno prima, in queste condizioni è tutto bloccato, siamo parlando di 12mila posti di lavoro, questa è la sostanza, tutto il resto, sono chiacchiere e opportunismo di chi non ha voglia di combattere”.