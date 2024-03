Il nuovo presidente dell’Aviprovinciale di Salerno è il giovane Raffaele Caputo. I nomi degli eletti sono stati ufficializzati sabato 2 marzo ad Angri. Il giovane, ma non senza esperienza, Raffaele Caputo commenta questo importante incarico ricevuto, «sono felice onorato e pronto ad impegnarmi affinché questa sia un’esperienza positiva sotto il profilo umano e associativo per tutti coloro che ne saranno parte, agendo nel segno della continuità e nel nome della promozione e valorizzazione del dono del sangue: gesto prezioso dei nostri donatori ed elemento vitale per gli ammalati che lo attendono». Continua Caputo, «l’eredità lasciatami dal presidente Amelia Villani è colma di professionalità e successi. La pandemia causata dal Sars-Cov-2 ha inciso sul Paese e di conseguenza anche sui donatori in questa fase storica in cui stiamo tornando alla normalità, l’obiettivo dell’Avis sarà ripartire dalle basi ossia dal donatore e dall’altruismo che da sempre lo contraddistingue. Egli, in forma anonima e disinteressata, compie il gesto più bello che ci possa essere. Invito tutti i donatori e aspiranti tali a rinnovare il loro impegno verso la comunità e andare a donare perché di suo è una buona azione, come di sangue, c’è sempre bisogno». Aggiunge Caputo, «Ringrazio chi nel tempo ha costruito robuste fondamenta nonostante le difficoltà e l’augurio che il nuovo direttivo continui a fare proselitismo lavorando nel bene e si impegna a promuovere donazioni di sangue. Non a caso tutta l’attività di reclutamento svolta dall’associazione per sensibilizzare e “arruolare” nuovi donatori si basa su una forte responsabilizzazione della persona». Caputo, già presidente di altre realtà associative internazionali e nazionali, guiderà per i prossimi 4 anni l’associazione per la donazione e la raccolta di sangue. Attualmente è tra i presidenti provinciali più giovani, ora si troverà alla guida di una complessa associazione dall’obiettivo nobile di promuovere donazioni di sangue sicure che non danneggino il ricevente con l’impegno di attività di promozione e sensibilizzazione. Il nuovo consiglio direttivo di Avis provinciale di Salerno è così composto: Raffaele Caputo: presidente, Citro Lorenzo vicepresidente vicario, Elvira D’Amato : vicepresidente, Antonio Novi: segretario, De Filippo Michele: tesoriere. I consiglieri : Capozzolo Rosario; Botticchio Claudio; Calabrese Alfonso; Novi Mariangela; Giuliano Rosa Ida; Francia Ennio; Villani Amelia; Crescenzi Valeria; Granito Nicoletta; Bisile Antonio; Palma Nicola; Amoroso Luigi; Robustelli Antonio; Pellegrino Donato; Santoanastasio Rocco.

Marco Visconti