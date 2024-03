A partire da lunedì 4 marzo, i cittadini salernitani potranno ricevere la visita di facilitatori identificabili da badge e pettorina con i loghi di Salerno Pulita e Comune di Salerno. Terminata la formazione specifica, ai faci-litatori è affidato il compito di illustrare come partecipare all’indagine campione – predisposta con il suppor-to del Conai – propedeutica al passaggio da Tari a Tarip, un sistema più a misura degli utenti. La Tariffa puntuale terrà conto della quantità effettiva di rifiuti prodotti. Aderire sarà facile: i cittadini che en-treranno a far parte del campione dovranno continuare a raccogliere i rifiuti, secondo il calendario a loro già noto in base alla zona di residenza, ma dovranno chiuderli in buste e sacchetti specifici e conferirli in un ap-posito mastello di colore rosso. Il kit sarà consegnato qualche giorno prima dell’inizio della sperimentazione che andrà avanti fino al 31 maggio. Chi parteciperà alla fase sperimentale avrà a sua disposizione un numero di telefono dedicato dove poter sempre chiedere informazioni ed eventuale supporto. I dati raccolti attraverso la misurazione dei rifiuti prodotti dal campione di cittadini serviranno a dare indica-zioni sui criteri medi e sulle percentuali di calcolo per la Tarip. Il kit contiene un mastello di colore rosso, do-tato di un codice identificativo Rfid e la quantità di buste per conferire le diverse tipologie di rifiuti a copertu-ra del periodo di sperimentazione: buste di plastica di colore rosso con la scritta Tarip da utilizzare per il non differenziabile, per il multimateria-le (plastica, acciaio, alluminio e cartone da bevanda) e per i tessili; buste in bioplastica compostabile (di colore verde e con la scritta Tarip) da utilizzare per l’organico e le bio-plastiche computabili; sacchetti di carta da utilizzare per la raccolta di carta e cartoncino.

Per conferire i rifiuti davanti al portone di casa gli utenti che parteciperanno alla sperimentazione dovranno utilizzare quotidianamente sempre il mastello rosso, in cui dovranno inserire la busta o il sacchetto della fra-zione di rifiuto prevista dal calendario. Nel giorno in cui è previsto il doppio conferimento vetro/organico bi-sognerà mettere il vetro nel mastello e la busta con l’organico sopra il mastello; mentre nel giorno in cui è previsto il conferimento dell’organico e dei tessili, nel mastello va messo l’organico e sopra il mastello va la busta con i tessili. La sperimentazione riguarderà solo le utenze domestiche (escluse quelle della zona movida) e ai partecipanti sarà chiesto di rispettare precisi orari di conferimento: dalle 6.30 alle ore 8 nei seguenti rioni collinari (Matierno, Cappelle, Pastorano, Ogliara, Sant’Angelo, Rufoli e Sordina); dalle 20.00 alle 20.30 nel resto della città, compreso Giovi. Il rispetto di questi orari è fondamentale perché un minuto dopo passeranno i facilitatori che dovranno pe-sare i rifiuti conferiti dai singoli partecipanti alla sperimentazione. Operazione che dovrà essere fatta prima che inizi la raccolta da parte degli addetti di Salerno Pulita.