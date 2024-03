di Marco De Martino

SALERNO – Dopo l’ennesimo week end amaro, per la Salernitana è arrivato il giorno della (ennesima) resa dei conti. E’ atteso al Mary Rosy, infatti, il presidente Danilo Iervolino in occasione della ripresa della preparazione fissata per questo pomeriggio. Il patron, dopo giorni di silenzio e soprattutto di assenza, in città ed all’Arechi in occasione delle ultime gare casalinghe, avrà modo di confrontarsi con il gruppo e con il tecnico Fabio Liverani dopo il match di Udine che ha quasi definitivamente spento le ultime speranze di salvezza ma che ha riacceso il fuoco delle polemiche a causa dell’ennesimo episodio di insubordinazione perpetrato da Boulaye Dia.

IL FACCIA A FACCIA Iervolino avrà dunque la possibilità di comunicare all’attaccante senegalese i provvedimenti che la società adotterà nei suoi confronti dopo il rifiuto di entrare in campo alla Dacia Arena nei minuti conclusivi del match tra Udinese e Salernitana. Per aggirare possibili pericolose vertenze a cui ha già dovuto far fronte in passato (vedi i casi Bonazzoli e Sepe e, più di recente, quello relativo a Simy), Dia non verrà messo fuori rosa ma sarà tenuto fuori nelle ultime partite di questo campionato e, soprattutto, verrà multato per il suo comportamento poco professionale. Una misura, questa, prevista dalle normative federali, l’unica praticabile dalla società granata per punire l’attaccante. Il problema per Iervolino si porrà a fine stagione quando bisognerà cedere Dia ad un prezzo quasi certamente inferiore non solo rispetto alla cifra che il patron aveva fissato al termine dello scorso campionato (più di 30 milioni) ma anche a quella con cui la Salernitana l’ha riscattato, la scorsa estate, dal Villareal (12 milioni). Iervolino avrà modo di parlare anche con gli altri componenti della squadra, Liverani incluso, per spronarli a non mollare ed a tentare il blitz della speranza a Cagliari. Possibile, infine, anche una conferenza stampa per fare il punto della situazione, soprattutto in chiave futura.