Nocera Inferiore. I penalisti nocerini proclamano una settimana di astensione dalle udienze dal 14 al 22 marzo per protestare contro le inefficienze del sistema giudiziario. In particolare come i colleghi salernitani si punta l’indice contro l’emergenza del tribunale Sorveglianza con il front office che riduce orari di apertura per mancanza di personale. A stabilirlo un’assemblea di venerdi alla presenza del presidente Nobile Viviano “Occorre rilevare che il disservizio per la Sorveglianza perdura, ed è addirittura peggiorato il disservizio per l’accesso alla cancelleria atteso che la pianta organica del personale amministrativo continua ad essere notevolmente e gravemente sottodimensionata che con la pubblicazione dell’Ordine di Servizio di gennaio a firma della dottoressa Monica Amirante, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, si assiste ad una ulteriore limitazione di accesso alle cancellerie. Non è accettabile che l’apertura degli uffici del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza sia limitata dal lunedì al venerdì con orario ridotto e il sabato solo per le urgenze dalle ore 9 alle ore 11” scrive il direttivo dei penalisti nocerini nel motivare la decisione .Il tribunale di Sorveglianza ha competenza distrettuale (Salerno, Nocera e Vallo) e l’apertura delle cancellerie per tre giorni alla settimana per sole due ore, in concomitanza delle fasce orarie di udienza, determina anche attese infinite “a discapito di tutta l’attività professionale da svolgere”, si legge nel documento del direttivo della Camera penale nocerina che “non può restare inerte difronte all’aggravarsi della situazione in cui versa il tribunale di Sorveglianza rispetto ad una pianta organica sottodimensionata”. Una decisione che arriva dopo quella dei colleghi salernitani. “Il nostro, ci rendiamo conto, è un atto molto forte che non è contro la presidente del Tribunale di Sorveglianza né contro i magistrati, ma è rivolto a chi deve provvedere al rimpiazzo del personale amministrativo in un settore che si occupa di una materia delicatissima”.