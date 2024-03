di Erika Noschese

Ci pensa ancora una volta l’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello a mettere ordine nella coalizione di centrodestra con un attacco mirato a Fratelli d’Italia. «Non hanno i voti ma vogliono i candidati», ha infatti dichiarato il coordinatore regionale dei forzisti. «L’unità del centrodestra in Campania è un po’ più complicata perché ovviamente c’è Fratelli d’Italia che, non avendo il consenso né i voti che ritiene di avere poi pretende di indicare i vertici. È ovvio che con queste condizioni diventa tutto più complicato – ha attaccato ancora Martusciello – Se si riconosce la leadership di Forza Italia, testimoniata da tutte le elezioni che sono state fatte dal 2022 in poi si può ragionare ma è ovvio che se questo non c’è diventa tutto complicato». Il coordinatore regionale della Campania, dunque, punta tutto sulle elezioni Europee, rivendicando poi la scelta di individuare il candidato alla presidenza della Regione Campania: «Riaffermeremo la leadership alle elezioni Europee e poi ne parliamo». L’europarlamentare lancia poi una stoccata al centrosinistra: «ho la fila di consiglieri e assessori regionali che vogliono uscire da questa maggioranza per venire nel centrodestra e in Forza Italia soprattutto, a dimostrazione di un mondo che sta crollando, dopo le Europee vediamo e andremo avanti diritti al 2025 – ha aggiunto Martusciello – Non sono interessato a campagne acquisti, chi viene in Forza Italia lo fa perché ci crede, è motivato a farlo. Il vero gruppo di Forza Italia sarà quello che nascerà con le elezioni regionali, ho ereditato questo partito ad agosto 2022, quando erano scappati tutti, e i risultati raggiunti nel corso di questo anno e mezzo sono straordinari; sono convinto che alle prossime elezioni quello di Forza Italia sarà il gruppo più numeroso di tutto il centrodestra». In più occasioni, il coordinatore regionale ha lasciato intendere che la maggioranza di De Luca traballa con molti esponenti pronti ad andare via. L’obiettivo restano le regionali, in programma ad ottobre 2025. Intanto, i partiti, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, scaldano i motori in vista delle elezioni che si terranno in diversi comuni della provincia di Salerno. Grande attenzione ai comuni grandi quali Sarno, Nocera Superiore, Capaccio ma anche Bellizzi. Proprio in queste ore Nicola Pellegrino, attraverso i canali social, ha annunciato la sua candidatura alla carica di sindaco dopo la rottura con l’esponente di FdI Angelo Maddalo, pronto a candidarsi anch’egli.: «E’ da qualche mese che sto costruendo un movimento politico nuovo nei metodi e nei contenuti, non svelo nulla di segreto. Ed in questo poco tempo, al di là delle chiacchiere che abbondano sui marciapiedi della nostra Bellizzi, sono riuscito a mettermi contro tutta, e sottolineo tutta, la politica politicante – ha detto Pellegrino – Mi spiace, ho un carattere gentile ma duro e soprattutto non scendo a compromessi: l’unico motivo per cui sono in campo è per fare il bene del paese! Tenete lontani da me giochi di palazzo, affarucci e calcoli politici perché questo è il momento del fare! Fare bene, fare tanto per risollevare la comunità da una profonda crisi economica e valoriale che deve essere gestita con coraggio e con passione! Se non avete a cuore questo, se non capite che la politica è servizio e non gestione dei propri interessi, allora non sono il vostro uomo!

Ma se al contrario avete voglia di cambiare, in meglio, combattere per il benessere dei concittadini e difendere la città dalle speculazione e gli interessi dei soliti noti… allora contate su di me, sarò al vostro fianco!».