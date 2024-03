di Erika Noschese

L’amministrazione comunale a lavoro per rivedere la segnaletica per i parcheggi di piazza della Libertà. Lo ha annunciato l’assessore Commercio, Urbanistica, Lavori pubblici Dario Loffredo.

Assessore Loffredo, tutto pronto ormai per lo scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi…

«La notizia dell’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi è motivo di grande gioia e orgoglio per me, per la città di Salerno, per l’amministrazione comunale tutta. Con l’annuncio di EasyJet pronta ad investire su Salerno si è registrato già un primo importante sold out che fa ben sperare per il futuro. Non più solo navi da crociera ma anche l’aeroporto per attrarre ancora più turisti e visitatori sul nostro territorio; dobbiamo farci trovare pronto, i nostri commercianti – ne sono sicuro – non faranno mancare il loro sostegno all’amministrazione e daranno il loro fattivo contributo».

Lei nei giorni scorsi ha incontrato il comitato di quartiere via Irno che hanno espresso le loro preoccupazioni circa il progetto di Rfi che farà perdere posti auto. Purtroppo però il progetto è già avviato, non c’è possibilità di un passo indietro…

«Per quanto mi riguarda è stato doveroso ascoltare e incontrare questi cittadini che chiaramente sollevavano un problema. Questo è un progetto che fa parte del piano regolatore, approvato da oltre dieci anni: Rfi che deve fare l’intervento da qui a poche settimane dovrà anche iniziare; per noi è stato doveroso ascoltare, ci siamo sentiti attorno a un tavolo e abbiamo chiaramente ricevuto le loro preoccupazioni nella perdita di questo parcheggio. Loro avevano chiesto un confronto con i soggetti interessati 10 anni fa alla Conferenza di servizi, quindi Rfi; io ho dato la mia disponibilità ad un secondo confronto e se con Rfi si trovano soluzioni alternative siamo assolutamente disponibili al dialogo. Però chiaramente facciamo capire che si tratta di un progetto che fa parte del piano regolatore; abbiamo anche un’ipotesi in mente, stiamo verificando con gli uffici e nel caso non si possa tornare indietro rispetto a questo progetto ci attiveremo per verificare se in zona ci sono aree che si possono reperire per realizzare dei nuovi parcheggi al servizio dei cittadini di questo Rione».

A proposito di parcheggi l’amministrazione comunale è al lavoro per reperire nuovi posti auto. Piazza della Libertà è stata sicuramente la grande occasione, c’è in programma qualche altro intervento in questa direzione?

«Sicuramente lavoriamo per potenziare la segnaletica, per rendere ancora più fruibile il parcheggio di Piazza della Libertà; credo che nel mese di marzo metteremo una segnaletica stradale ancora più importante che va dall’Alfonso Gatto, da via Ligea, nella rotatoria posizionata dinanzi al ristorante Porto Vecchio, andremo a mettere una segnaletica che possa dare maggiori indicazioni al parcheggio di Piazza della Libertà che ha fatto numeri importanti per il 2023 con 262.000 auto. Ma ne può fare ancora di più, quindi siamo convinti che possiamo ancora di più sfruttare il parcheggio di Piazza della Libertà, da un grande sfogo al volano turistico e commerciale della città».

Lunedì riprendono i lavori al Corso cittadino. La richiesta avanzata alla ditta è il rispetto del cronoprogramma per evitare ulteriori ritardi…

«Siamo contenti che ripartono i lavori al Corso, sicuramente i ritardi sono dovuti non solo agli interventi extra che è stato necessario mettere in campo ma anche alla pausa per Luci d’Artista: era giusto fermarci per dare la possibilità anche a quella parte della città di essere fruibile per i tanti di visitatori che vengono in città per le luci d’artista e per dare anche loro il momento di godere del sistema economico che i commercianti hanno in quel periodo e quindi di sospendere. Infatti saranno sospesi poi anche nelle prossime edizioni, siamo convinti che lunedì i lavori andranno spediti; siamo fiduciosi rispetto al cronoprogramma: abbiamo avuto degli incontri con la ditta che si è dimostrata non solo professionale ma anche molto disponibile a finire il primo lotto prima dell’estate in modo da poter iniziare già il secondo. Diciamo che siamo siamo fiduciosi, dobbiamo solo lavorare e completare tutti gli altri cantieri che abbiamo aperto ma credo che nel mese di marzo aprile ci potranno anche essere altre cose che potremmo inaugurare. L’inizio dei lavori al Corso è una cosa importante e voglio chiarire anche perché è stato necessario del tempo dopo la kermesse: Innanzitutto bisognava smontare le luci, chiaramente le maestranze erano impegnate su altri cantieri e sono tempi tecnici dovuti».

Un nuovo regolamento per i commercianti: rinnovo delle licenze solo se in regola con i pagamenti…

«Questo regolamento va nella direzione di tutelare la maggior parte dei commercianti, dei contribuenti e degli Imprenditori Salernitani, perché la maggior parte dei commercianti salernitani sono persone virtuose, in regola con i pagamenti. Questo regolamento chiaramente va a toccare quei commercianti che non sono in regola, ma non significa assolutamente tassarli bensì dare loro la possibilità di mettersi in regola con i pagamenti attaverso un piano di rateizzazione, quindi possono tranquillamente rientrare. È evidente però che la persona che reiteratamente non paga i tributi non possono avere lo stesso trattamento riservato asi cittadini virtuosi, bisogna chiaramente a un certo punto mettere delle regole per tutelare la gran parte della maggioranza dei commercianti che pagano regolarmente».