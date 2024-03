di Erika Noschese

Dal 2018 al 2023 il Comune di Salerno ha perso circa 240 dipendenti a tempo determinato anche a causa delle limitazioni al turn over. Il settore Risorse Umane e organizzazione ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, il principale documento di politica occupazionale dell’Ente, ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle esigenze di personale, tenuto conto del rispetto della sostenibilità finanziaria e, quindi, in coerenza con le previsioni di stanziamento della proposta di bilancio 2024-2026, nonchè dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale. Nel 2023, con delibera di giunta, il Comune ha provveduto a rideterminare la dotazione organica in 991 unità e successivamente è stato messo in atto il processo di riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Salerno e ad agosto 2023 è stata rideterminata la consistenza della dotazione organica in 1022 unità, approvando l’integrazione del piano triennale del Fabbisogno di personale per il 2023-2025. La struttura organizzativa del Comune ad oggi conta 28 unità: una per la direzione generale, una per la segreteria generale, sette aree, 18 settori e un membro dello staff ma le dinamiche occupazionali del Comune di Salerno, dopo una significativa e rilevante flessione (dai 996 dipendenti del 2018 ai 760 del 2020), ascrivibile principalmente all’incidenza dei vincoli occupazionali previsti dalla legislazione nazionale, con il ripristino della possibilità di procedere alle assunzioni sul 100% del turn-over, hanno registrato un’inversione di tendenza, dovuta, da un lato, all’adesione da parte del Comune di Salerno, all’iniziativa, posta in essere da Regione Campania con Formez, di realizzare un corso – concorso per il reclutamento di personale per gli Enti locali, che ha consentito l’ingresso di oltre duecento unità tra Funzionari e Istruttori, appartenenti a diversi profili, dall’altro, alla ripresa dei concorsi, utilizzati soprattutto per la selezione di figure con specifiche professionalità (avvocati, assistenti sociali). Tali assunzioni hanno, solo in parte, coperto il fabbisogno venutosi a creare per l’enorme numero di cessazioni degli ultimi anni, anche perché vi è, ad oggi, un fenomeno di “mobilità” del personale della PA, stante l’elevata capacità assunzionale degli enti, che spinge i lavoratori a cercare collocazioni diverse sia logistiche che di carriera. Nel 2018 erano 996 le unità, passando ad 895 nel 2019, 760 nel 2020, 843 nel 2021, 810 nel 2022 e 754 nel 2023 e il contingente in servizio al 31 dicembre 2023 al Comune di Salerno, tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, è pari a 791 dipendenti, di cui 13 Dirigenti (tra questi 2 unità dipendenti di altro ente in posizione di comando) e 62 Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione. Nel 2024 sono 35 le unità che andrebbero in pensione, 53 nel 2025 e 33 nel 2026. Per l’anno 2024 è prevista l’acquisizione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua pari a € 2.397.924,25 e si tratta, nello specifico, di un dirigente amministrativo per 121.662,00 euro; un Funzionario dei Servizi di Avvocatura per 25.146,71 euro; 39 Funzionari dei Servizi Amministrativi per 326.920,23 euro; 4 funzionari dei Servizi Finanziari per un totale di 100.594,84 euro; 31 funzionari dei Servizi Tenici per 402.395,36 euro; 1 Funzionario dei Servizi Tenicigeologo per 25.150,71 euro; 2 Funzionari dei Servizi Socioassistenziali per 50.503,42 euro; due funzionari dei 50.503,42 per 50.503,42 euro; 1 Funzionario dei Servizi informativi per 25.153,71 euro, 15 funzionari dei servizi di vigilanza per un totale di 96 assunzioni, pari a 1.005.970,40 euro. Tra le assunzioni previste anche 45 agenti di polizia municipale assunti part time per 521.496,23 euro; 45 istruttori dei servizi amministrativi, nove dei servizi tecnici. Nuove assunzioni anche per il 2025 con un nuovo dirigente amministrativo; 10 funzionari dei servizi amministrativi; 3 funzionari tecnici; 2 agronomi per un totale di 15 unità e 377.221,65 euro. Sempre nel 2025 dovrebbero essere assunti part time anche 25 agenti della polizia municipale. Sempre per quanto riguarda i caschi bianchi, l’attuale comandante Rosario Battipaglia andrà via e si procederà con un nuovo comandante per un costo pari a 121.662,00 euro e 25 nuovi agenti part time. Dunque, il nuovo piano per il triennio 2024-2026 dovrebbe dare respiro anche agli agenti di polizia municipale con le prime assunzioni part time come richiesto dalle organizzazioni sindacali in più occasioni.