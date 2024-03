Soddisfatto in parte Fabio Liverani dopo il pari della sua Salernitana ad Udine: “Abbiamo giocato su un modulo mai provato. Sono soddisfatto e dopo il gol di Tchaouna ci avevamo fatto la bocca. Dovevamo giocare più in ampiezza, poi Maggiore e Coulibaly dopo una buona prova sono calati. Candreva è giocatore di qualità come Kastanos, Martegani e altri. Speriamo di recuperare qualcuno in settimana. Anche Manolas lo ringrazio che sta forzando nonostante non ha una condizione ottimale cosi come altri. Il cuore però può sopperire a queste difficoltà. Lunedi spero di riavere Boateng e Fazio. Zanoli e Bradaric abituati a tre sono più portati ad uscire fuori. Cancelliamo e lavoriamo per la prossima. Bello il gol di Tchaouna e l’automatismo del modulo lo ha messo in condizione di aprirsi lo spazio. Dia? Non è voluto entrare negli ultimi minuti. Ne prendo atto io e la nostra società. Non parlo di fuori rosa ma è un calciatore su cui non posso contare. Ringrazio i tifosi, e ora pensiamo alla prossima. Sono qui perché vivo di calcio ed è giusto dare il massimo. Percentuali? Li lascio a Sabatini. Io ci credo, mi gioco lo spareggio..”