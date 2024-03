Una cassaforte svaligiata e un sacerdote colpito al volto. Erano almeno in quattro i malviventi che, nella serata di ieri, si sono introdotti nella casa canonica della chiesa di San Gregorio VII a Battipaglia, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la banda di ladri ha raggiunto lo studio del parroco dove, con un flex o con un piede di porco, e’ stata forzata la cassaforte da cui e’ stato asportato il denaro della parrocchia. Sentendo dei rumori, parroco e viceparroco hanno provato a entrare in quella stanza, risultata bloccata dall’interno. Cosi’, hanno tentato di accedervi da un altro ingresso. Ed e’ in quel frangente che hanno incrociato i ladri con un borsone nero tra le mani contenente il bottino, che e’ in corso di quantificazione ma, da quanto si apprende, e’ ingente. Il viceparroco e’ stato colpito al volto da uno di loro. Per lui, tre giorni di prognosi. Sul posto, gli agenti della Polizia del commissariato di Battipaglia che hanno avviato le indagini.