di Erika Noschese

«Il nostro è un territorio che attrae tanto». Così Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, intervenuto in merito all’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e i primi voli che partiranno già dal prossimo 11 luglio con le compagnie aeree Volotea e EasyJet, le prime ad investire sul territorio della provincia di Salerno. «Siamo arrivati alla quasi saturazione di Napoli, era giusto avere una seconda pista e l’abbiamo qui a Salerno e le compagnie aeree smisteranno i voli non più solo sulla pista di Napoli ma anche sul Costa d’Amalfi – ha dichiarato il presidente Prete – Credo possa essere interessante avere un aeroporto vicino alle aree a sud della nostra regione che, in qualche modo, sono facilitate grazie al volo aereo». I primi voli, dunque, a partire dall’11 luglio con rotte importanti che permetteranno non solo di raggiungere le grandi città italiane ma anche mete particolari e ambite come Londra o la Germania, solo per citarne alcune. Intanto, a ribadite la necessità di una promozione mirata per attrarre i flussi turistici Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno: «Da luglio si potrà volare da e per Salerno, sperando soprattutto di agevolare i flussi dall’estero e dalle regioni che hanno maggiori capacità economiche per spalmare risorse destinate al turismo sui nostri territori, augurandoci che sempre più compagnie aeree possano decidere di investire sul nostro territorio – ha detto Esposito – È necessario fare una promozione mirata dei nostri territori, mettere in campo una strategia di area vasta per Salerno e la sua provincia perché, come ho detto, i nostri competitor non sono i territori della nostra provincia ma le destinazioni del bacino del Mediterraneo e la provincia di Salerno ha patrimoni invidiabili e invidiati ma dobbiamo saper raccontare le bellezze dei nostri territori». Intanto, dopo l’annuncio di EasyJet sono andati a ruba i biglietti per le varie destinazioni raggiungibili dal Salerno Costa d’Amalfi e questo fa sicuramente ben sperare per il futuro. Intanto, il presidente della commissione regionale trasporti, attraverso i social risponde alle critiche di queste ultime ore e lo fa in maniera sarcastica: «Volotea, EasyJet, speriamo presto Ryanair, bando per biglietteria, bar e ATM, lavori per la bpista quasi conclusi; a breve inizieranno i lavori per il nuovo terminal passeggeri e per il collegamento con la metropolitana. …. Ma è la solita truffa, sarà un’ennesima inaugurazione farsa, solo parole.…questa è l’Italia: il Paese si divide tra chi parla e chi lavora ogni giorno per raggiungere (tra mille difficoltà) i risultati».