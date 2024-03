Simulatori di pesca e laboratori, istruttori qualificati e sensibilizzazione ambientale e tante proposte per tutte le età. Fino a domani, domenica 3 marzo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, Pescare Show, il salone della pesca sportiva di Italian Exhibition Group – IEG, alla sua prima edizione al Sud Italia, propone un ricco programma di attività per appassionati di pesca, bambini e famiglie.

PESCA VIRTUALE, LEZIONI E TANTE ATTIVITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA

In collaborazione con FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, partner della manifestazione, Pescare Show offre per tutto il weekend diverse attività sportive e di sensibilizzazione ambientale che invitano a scoprire la bellezza e l’importanza del mare e delle acque interne.

Tra questi, lezioni di pesca alla roubaisienne magnetica di istruttori qualificati della Federazione e tre simulatori – due per la pesca in mare e uno per lo spinning in acque dolci -, perfetti per bambini e adulti per provare l’ebbrezza di una cattura virtuale e partecipare a un torneo con in palio un kit di gadget FIPSAS.

Un laboratorio di bioluminescenza svela i segreti di microrganismi marini con fluorescenze particolari, affascinando grandi e piccini. Un’occasione unica per vivere un weekend all’insegna della pesca, dello sport e della scoperta, per sfidare amici e parenti nelle diverse tecniche sportive e immergersi nei segreti del mare.

IL PRESENTE E IL FUTURO DEL SETTORE TRA CONVEGNI E INFLUENCER

Alla Mostra d’Oltremare è possibile partecipare agli incontri con influencer ed esperti di pesca sportiva per scoprire tutti i segreti delle diverse tecniche di pesca. Nell’area istituzionale riflettori puntati sulle proposte nel territorio campano, comprese quelle di sensibilizzazione ambientale, e sui convegni che vedranno protagonisti Fipsas e la Regione Campania, con la partecipazione di Nicola Caputo, Assessore regionale alle politiche agricole, caccia e pesca.

In programma anche incontri sulla sostenibilità dei prodotti ittici e sulla sicurezza alimentare, sul piano ittico delle acque interne campane e sul ruolo delle guardie ittiche volontarie, ma anche un incontro con i medagliati delle discipline surf casting e long casting.

Il programma completo al link: www.pescareshow.it/it/napoli/eventi