Ancora sangue sulle strade battipagliesi. Nel pomeriggio di ieri, due giovani a bordo di un mezzo a due ruote, uno scooter, dopo aver colpito lo spartitraffico di Viale Brodolini sono finiti rovinosamente al suolo. Uno dei due, il 24enne Dylan Maratea, ha riportato ferite talmente gravi da spirare sull’asfalto, nonostante le manovre di rianimazione delle due ambulanze giunte sul posto. Una terza ha prontamente portato l’altro ragazzo all’ospedale Santa Maria della Speranza dove è stato ricoverato ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, inoltre, si sono recati uomini della polizia locale e i carabinieri anche per chiudere la zona al traffico veicolare. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto e sulle dinamiche dell’incidente. Di certo c’è l’alta velocità a cui procedeva il mezzo essendo lo stesso fermatosi in terra molto lontano rispetto al corpo del povero Dylan riverso sull’asfalto. Sui social, nel giro di poco tempo, i tanti amici del giovane stanno lasciando dei messaggi in ricordo del ragazzo. “Addio amico mio – dice uno di loro – adesso in cielo c’è un angelo in più che veglerà su di noi”.

“Grazie per la tua sincera amicizia – scrive una ragazza – da oggi mi mancherai ogni giorno. sei stato unico, ti ricorderemo per sempre”. “Un giorno torneremo a goderci le giornate insieme – le parole di un altro amico – questo scherzo non avresti dovuto farcelo». Nel frattempo, è stato disposto anche l’esame autoptico sul corpo di Dylan Maratea per verificare lo stato di salute.