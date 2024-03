I commercianti dovranno essere in regola con i pagamenti per continuare la loro attività. Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Napoli, che prova a fare cassa andando ad incidere sulle tasse comunali. Nei giorni scorsi infatti la giunta ha approvato un nuovo regolamento: concessioni, licenze e autorizzazioni saranno rinnovate solo se in regola con Imu, Rari, Irpef, tassa di soggiorno e occupazione del suolo pubblico. «Purtroppo bisogna pagare le tasse, i commercianti devono pagarli come gli altri e abbiamo fatto in modo anche ci possano essere delle ipotesi di rateizzazione per andare loro incontro anche rispetto alle difficoltà che vivono ma è necessario che ciascuno si misuri anche con questi aspetti – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli – Non c’è nessuna ostilità nei confronti del commercio, la nostra chiave di svolta e anzi c’è la possibilità di venire incontro, però quanto è dovuto e dovuto e quindi mi auguro e credo che ci si mette in regola da parte di tutti».

A Salerno per quanto riguarda le utenze commerciali la media è «nei limiti della tollerabilità, statisticamente non siamo particolarmente esposti. Però questo non vuol dire che non si debba fare un’azione di convincimento, da parte dell’amministrazione, verso tutti gli utenti onorare quanto dovuto senza nessuna sensazione di oppressione ma offriamo loro possibilità di una rateizzazione». Intanto, il primo cittadino ha puntato l’attenzione anche sui lavori al corso che inizieranno lunedì con un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma in quanto si sono resi necessari interventi non programmati: «Noi faremo in modo da mitigare al massimo le difficoltà dei commercianti. Abbiamo dato questo mandato preciso all’impresa di svolgere i lavori impattando il meno possibile con le attività commerciali e con il traffico pedonale sul corso. Noi abbiamo avuto questa vicenda che ha rallentato i lavori perché quando la ditta ha messo mano agli interventi del primo lotto, che doveva essere consegnato prima dell’inizio di Luci d’Artista, hanno sollevato la pavimentazione e hanno trovato un caos per quanto riguarda i sottoservizi, quindi questo ha fatto saltare le date. Abbiamo dovuto fare una chiusura provvisoria del quartiere per tenere Luci d’Artista anche per i commercianti e per la città perché sapete la kermesse è un motore importante di economia – ha aggiunto il primo cittadino – Abbiamo chiesto all’impresa di essere assolutamente attenta rispetto al cronoprogramma e faremo in modo che si passi al secondo lotto. Noi stiamo facendo un’opera importanti di riqualificazione di sottoservizi dell’intera città di Salerno; questa concomitanza di cantieri dipende dal fatto che si fa una corsa per non perdere i finanziamenti, quindi si sta andando avanti a tappe forzate, però avremo una rete di sottoservizi all’altezza della situazione che ci consentirà anche per il futuro innovazioni tecnologiche che sono in corso di attuazione. Quindi ancora un po’ di sofferenza, però abbiamo fatto qualche cosa che era assolutamente indispensabile e non più rinviabile», ha aggiunto il primo cittadino riferendosi anche alle difficoltà nel percorrere il corso cittadino a causa della pavimentazione.