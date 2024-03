di Marco De Martino

SALERNO – Salernitana, si cambia. Fabio Liverani (nella foto di Gambardella) dopo le polemiche scatenatesi in seguito alla sconfitta subita sabato scorso all’Arechi contro il Monza anche a causa delle sue scelte tecniche e tattiche, ad Udine potrebbe rompere gli indugi e cambiare uomini e schema per schierare un undici più propositivo nell’ennesima gara da ultima spiaggia contro l’Udinese.

DIFESA A QUATTRO La rivoluzione granata partirà dalle retrovie. Il tecnico della Salernitana pare ormai orientato verso l’accantonamento della difesa a tre ed il lancio di una linea a quattro a protezione di Ochoa. Sono ormai sulla via del recupero Pierozzi, Pirola e Fazio con quest’ultimo che sembra essere il più pronto dei tre per affrontare dall’inizio un match tanto delicato come quello della Dacia Arena. Il Comandante dovrebbe dunque affiancare Kostas Manolas, recuperato dopo l’affaticamento subito con il Monza, rinnovando così un’accoppiata che fece le fortune della Roma qualche anno fa. Dovrebbe cominciare dalla panchina l’altro big Jerome Boateng, che si sta gestendo dopo l’affaticamento di Milano. Sulle corsie esterne spazio ancora a Zanoli a destra ed a Bradaric a sinistra.

ROMBO A CENTROCAMPO Con un difensore centrale in meno, Liverani potrà liberare un posto a centrocampo dove sono in lizza sei calciatori per tre maglie: Martegani, Legowski, Gomis, Basic, Maggiore e Coulibaly si giocano il posto, con questi ultimi leggermente favoriti. Non sono però da escludere sorprese, con Martegani e Gomis finora mai impiegati da Liverani, che scalpitano.

BAGARRE IN ATTACCO Per quanto riguarda l’attacco, Liverani ha l’imbarazzo della scelta. Lo schieramento di domani dovrebbe prevedere un trequartista e due attaccanti. Per il primo ruolo Candreva è ovviamente favorito, seguito a ruota da Kastanos e Vignato. Per quanto riguarda le punte, l’unico che al momento sembra certo di giocare è Weissman. Per il ruolo di partner dell’israeliano sono in ballottaggio Tchaouna, Simy, Ikwuemesi e ovviamente Boulaye Dia.

OGGI RIFINITURA, CONFERENZA, CONVOCATI E PARTENZA Liverani avrà modo di chiarirsi ulteriormente le idee questa mattina quando la sua squadra svolgerà la seduta di rifinitura prima di partire alla volta di Udine. Il tecnico, subito dopo mezzogiorno, parteciperà alla consueta conferenza stampa della vigilia ed in serata, o al più tardi domani mattina, diramerà la lista dei convocati. L’operazione Udinese è alle porte, la Salernitana scalda i motori.