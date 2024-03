Brutte notizie dall’infermeria per la Salernitana. Federico Fazio, che era in odore di rientro per la trasferta di domani con l’Udinese, non ha recuperato. E non sarà dunque inserito nella lista dei convocati.

E’ stato lo stesso Fabio Liverani, allenatore dei granata, nella conferenza stampa di presentazione della sfida salvezza in Friuli, ad ufficializzare il forfait del Comandante: “ C’è una problematica numerica, non recuperiamo nessuno dalla partita scorsa, neanche Fazio.

Numericamente -non siamo messi bene, in confronto a Monza perdiamo anche Boateng. L’idea che ho di giocare con la linea a 4 in difesa l’avevo dal primo giorno, devo capire come”.