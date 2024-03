Martedì sera verso le ore 21 è iniziata al NastiEat di Nocera Inferiore la cena degustazione di beneficenza, organizzata dal Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem in collaborazione con l’Accademia Nazionale Pizza Doc, dedicata al progetto «La stanza di Tobia», un luogo caloroso al centro di Napoli che dà ospitalità ai malati oncologici e ai relativi familiari. Tanti gli ospiti, hanno donato in totale 5250 euro per la Stanza di Tobia.«La stanza di Tobia – spiega Antonio Giaccoli presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc – è un progetto dedicato al mio carissimo amico che, purtroppo, non c’è più. Il progetto consiste in una casa alloggio destinata gratuitamente alle famiglie di bambini che fanno terapie oncologiche negli ospedali del Sud Italia. La casa si trova al centro di Napoli, chi entra gli offriamo alloggio, vitto e servizio navetta». Continua Giaccoli, «Grazie agli amici del Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem e ai pizzaioli, abbiamo riempito il cuore e regalato un sorriso a tante famiglie».Sono scesi in campo per la nobile iniziativa i maestri pizzaioli Errico Porzio, Angelo Tramontano, Christian Nasti e il pasticciere Onofrio Romano. Tanti gli ospiti, circa 160, appartenenti non solo all’ambiente rotariano ma anche alla politica locale di Nocera Inferiore: consigliere Rocco Vecchione, consigliere Giuseppe Arena, consigliere Alfonso Romano, consigliere Ferdinando Padovano, assessore Giancarlo Pagliuca, assessore Massimo Petrosino, assessore Annarita Ferrara e l’assessore Federica Fortino. Il pizzaiolo Errico Porzio, membro dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, spiega il motivo per cui ha aderito all’iniziativa, « sono veramente onorato di partecipare a questa serata insieme a due grandi colleghi come Angelo Tramontano e Christian Nasti, inoltre sono felice che ci sia stato sold out per la serata». Aggiunge, «ho sposato alcuni anni fa il progetto Accademia Nazionale Pizza Doc, l’accademia si pone l’obiettivo di formare tanti pizzaioli sia amatoriali che professionisti».Il padrone di casa della pizzeria NastiEat, Christian Nasti, manifesta il suo grande entusiasmo nell’aver dato la sua viva adesione all’iniziativa di beneficenza, «è sempre un onore, sottolinea Christian, lavorare con i miei colleghi pizzaioli e con il pasticciere Romano, sono bravissimi!».È altrettanto entusiasta per l’iniziativa di beneficenza Angelo Tramontano, proprietario della pizzeria ‘O Sarracin e membro dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, «come dico sempre, precisa Tramontano, per le giuste cause bisogna essere presenti e bisogna partecipare col cuore. Grazie all’Accademia Nazionale Pizza Doc e grazie ai miei colleghi, abbiamo realizzato i nostri “cavalli di battaglia” per i nostri ospiti, che sono stati in tanti. Ben venga “la Stanza di Tobia” e altre iniziative del genere».I «cavalli di battaglia» citati da Tramontano richiamano squisiti fritti e pizze che evidenziano la personalità dei maestri pizzaioli, si aggiunge la chiosa finale: i dolci del pasticciere Onofrio Romano, proprietario della nota pasticceria Onofrio-Romano di Nocera Inferiore.«Ringrazio tutti gli invitati di essere qui, sottolinea Romano, in quanto aiutano il prossimo, in questo caso “La stanza di Tobia”, trattasi di un progetto che fa tanto per persone che combattono ogni giorno, alle quali auguro di restare sempre forti. Sono qui – conclude Romano – per regalare un po’ di dolcezza coi miei dolcini.

Marco Visconti