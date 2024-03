di Erika Noschese

L’ex assessore, oggi consigliere comunale e presidente della commissione Mobilità Mimmo De Maio pronto a rassegnare le dimissioni. La notizia sta circolando proprio in queste ore a Palazzo di Città perchè, secondo quanto emerge, lo staff del primo cittadino sembra essere già alla ricerca di un nuovo presidente, non volendo ricoprire l’incarico. Ufficialmente, nessun malcontento nei confronti dell’amministrazione comunale ma solo la necessità di dedicarsi agli impegni professionali, impossibilitato a portare avanti parallelamente i due impegni. Nel mese di dicembre 2023, infatti, De Maio si è aggiudicata la gara per l’affidamento di servizi tecnici relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili e intervento di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nessun incompatibilità, fanno sapere da Palazzo di Città, eppure con il nuovo incarico sembra essere necessario fare un passo indietro. A subentrare il primo dei non eletti (dopo l’ingresso di Sara Petrone, avvenuta con la nomina a presidente del Consiglio di Angelo Caramanno) Ermanno Guerra che dovrebbe però rinunciare all’incarico di consulente del sindaco alla cultura. Insomma, ancora una volta cambiano gli scenari a Palazzo di Città e fonti vicine all’ex assessore fanno sapere che le dimissioni potrebbero avvenire poco prima del prossimo consiglio comunale, verosimilmente in programma nella prima settimana di marzo nonostante le tante difficoltà a far quadrare il bilancio. Di fatti, inizialmente in programma per la fine di febbraio, il consiglio ha subìto un primo slittamento e potrebbe essere posticipato ancora con la speranza di far quadrare i conti. Intanto, mentre Guerra scalda i motori per il suo ritorno al Palazzo si cerca il post De Maio in commissione Urbanistica, nome che sarà scelto tra i consiglieri che, attualmente, non presiedono alcuna commissione consiliare.