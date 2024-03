Si chiama Giorgio Matteo Puglia, non ancora maggiorenne ma già medaglia d’argento ai Campionati Nazionali di Parakarate 2023 e 2024 e la medaglia d’oro al Campionato Regionale Fijikam 2023. Ieri mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ricevuto a Palazzo di Città il giovane atleta paralimpico salernitano. Puglia, appena sedicenne, è affetto sin dalla nascita dalla Sindrome di Williams, ha trovato nello sport, ed in particolare nel karate, un importante stimolo per superare le difficoltà. «Questo riconoscimento è davvero motivo di orgoglio per me, forse anche più delle medaglie – ha raccontato il giovane atleta – Ho conquistato il secondo posto al campionato giovanile italiano a Roma, poi sono stato convocato in Croazia per i campionati mondiali. Per me questo sport è davvero importante, ci sto mettendo tanto impegno per fare le gare». Il giovane si allena tanto: dal giovedì al sabato e ha trasmesso la sua passione anche al fratellino piccolo che si sta avvicinando sempre di più a questo sport. «Abbiamo consegnato un riconoscimento simbolico a Giorgio che onora la città di Salerno con la sua e sportiva, è un ragazzo coraggioso e intelligente che onora lo sport e la città di Salerno con successi tangibili – ha detto il sindaco Vincenzo Napoli – Si predispone a obiettivi più ambiziosi, noi gli auguriamo un successo importantissimo e siamo vicini con affetto e amicizia alla sua famiglia che sostiene Giorgio fin dal primo giorno, un esempio per tutti noi».