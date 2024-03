“Votiamo ogi a favore del provvedimento che istituisce il 4 novembre come giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate. L’articolo 52 della Costituzione sancisce come ‘sacro’ il dovere della difesa della patria: ben vengano quindi iniziative di commemorazione e di sensibilizzazione, specialmente dei giovani, sulla fondamentale funzione che le Forze armate svolgono nel nostro ordinamento. Soprattutto in tempi duri come questi ci ricordiamo di quanto la tutela del settore sia importante, il dovere della commemorazione è giusto e doveroso. Accanto a questo momento, però, è fondamentale ascoltare le rivendicazioni del comparto in termini di riorganizzazione organica delle carriere, le sue richieste di stipendi adeguati: ove possibile, abbiamo il compito di trasformare il momento della celebrazione in un vero accoglimento delle loro istanze.i”. Così Antonio d’Alessio, deputato salernitano di Azione.