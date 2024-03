di Erika Noschese

La Torre Cardiologica, evidentemente, non ha personale valido nel suo staff tanto da dover chiamare medici milanesi per procedere con interventi delicati, chiaramente con un ennesimo spreco di risorse. È quanto raccontano alcuni pazienti dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona che dovranno essere sottoposti a delicati interventi, oggi ricoverati presso la Torre cardiologica, per i quali, a quanto raccontato, è necessario avere la presenza di luminari. Esperti che oggi il Ruggi non può più vantare considerato che tutti, o forse quasi, sono andati via. E il riferimento non può che essere soprattutto a Severino Iesu, luminare salernitano costretto a lasciare il Ruggi per il trattamento a lui riservato, come denunciato più volte anche attraverso queste colonne dopo la decisione di andare via e accettare altre offerte. Iesu non si è mai risparmiato, lavorando intensamente e dedicando la sua vita alla sanità pubblica. Forse però non è bastato o, forse, era davvero troppo per un ospedale che preferisce premiare il politico di turno piuttosto che dare spazio alla competenza, alla professionalità. Con l’addio di Severino Iesu e della sua équipe l’azienda ospedaliera universitaria oggi sembra vivere un momento di particolare difficoltà dal punto di vista della cardiochirurgia e così settimana prossima due medici milanesi partiranno per raggiungere Salerno e procedere con le operazioni.