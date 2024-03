Sbotta Emilio Malandrino, coordinatore cittadino di Forza Italia, contro l’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi. Il dito di Malandrino è puntato contro la gestione alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto attivi ladri in pubblici esercizi e private abitazioni nonché la decisione di installare un autovelox sulla Cilentana.

«Siamo alla più totale deriva delinquenziale mai registrata nella nostra città e nell’intero Cilento. questa è una reale emergenza sicurezza. questo è un reale allarme sociale. È qui che, a mio parere, l’amministrazione dovrebbe porre l’impegno per la prevenzione, l’incolumità e la sicurezza dei propri cittadini – dice – è qui che una attenta compagine politica dovrebbe impegnarsi a studiare deterrenti, controlli, Sorveglianza ed ogni altra azione utile alla tutela del territorio e dei suoi abitanti. È qui che andrebbe sollecitato ed impegnato il capo della Polizia Locale , di concerto con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato ad impegnarsi con tutte le sue forze, i suoi uomini, le sue energie ad adottare azioni di controllo serrato, di attività repressive sanzionatorie e punitive verso chi delinque , anziché essere stimolato ed indotto a “distrarsi” con farraginosi, articolati e, verosimilmente, inesatti e lontani dalla realtà, comunicati e precisazioni giustificativi per l’attuazione di uno stravagante, inopportuno e reiterato progetto autovelox che ha, finora e nel tempo, prodotto solo ed esclusivamente vessazioni ai danni dei cittadini e dei contribuenti senza avere alcun effetto di reale tutela, prevenzione e controllo della sicurezza come si vorrebbe far passare – argomenta Malandrino – Agropoli ha bisogno di reale controllo e sicurezza sul territorio ora più che mai».

«Ai suoi cittadini non servono “mascherati” strumenti elettronici per ottenere “fasulla” prevenzione e sicurezza sulla incolumità personale, serve altro. serve una classe dirigente seria, intellettualmente onesta che sappia difendere la comunità nel suo profondo con coraggio, autorevolezza e senza inganni. Provvedimenti seri, non autovelox e dintorni». Come al suo solito, dunque, il coordinatore cittadino azzurro va giù pesante e non le manda certo a dire. A onore del vero, la situazione ad Agropoli è particolarmente complessa dal punto di vista della sicurezza ma in generale è il Cilento obiettivo degli ultimi tempi di bande organizzate di ladri che agiscono quasi indisturbati praticamente ovunque ed anche in ore diurne o serali. Agropoli, per la cronaca, ha annunciato più volte che sarebbero state installate nuove videocamere di sorveglianza controllate da remoto dalle forze dell’ordine. Da capire, in effetti, se esse siano state installate e se funzionanti soprattutto in un periodo molto particolare come quello che si sta vivendo ultimamente.