nel pomeriggio di oggi a Battipaglia. Il 24enne stava viaggiando a bordo di uno scooter con un coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo avrebbe urtato lo spartitraffico perdendo aderenza con la strada e provocando una rovinosa caduta risultata fatale per Dylan. Ferito ad un braccio l’amico che non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale mentre sul posto si sono recati anche i Carabinieri della locale Compagnia.