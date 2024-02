Senatori campani di FdI in campo contro i manifesti fatti affiggere da De Luca per la sanità. “E’ inaccettabile – dice Domenico Matera – che il presidente De Luca continui a svilire il proprio ruolo e ad utilizzare l’Istituzione che rappresenta per becera polemica politica, questa volta affiggendo manifesti con il logo della Regione che annunciano una presunta chiusura dei Pronto soccorso. La notizia è assolutamente falsa, e bene ha fatto il ministro Schillaci a denunciare questa ennesima sceneggiata con i soldi dei campani del presidente De Luca. Infatti, soltanto pochi giorni fa il governo Meloni ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l’adeguamento di molte strutture sanitarie, eppure De Luca invece di lavorare per i campani continua a mentire senza vergogna pur di attaccare il governo”. Aggiunge Giulia Cosenza: “Anche oggi il governatore De Luca ha fatto il suo solito show con dei manifesti in cui attacca il governo sull’efficienza dei pronto soccorso. Consigliamo vivamente a De Luca di guardare prima di tutto a ciò che fa la Regione Campania su questa materia, e in seconda battuta di considerare che il governo Meloni, per il tramite del ministro Schillaci, ha stanziato 1 miliardo di euro per investire sulla sanità regionale. Siamo stufi del comportamento di De Luca ma siamo anche pessimisti nel rivolgergli il consiglio di moderare le sue uscite perché abbiamo capito che, di fronte alla sua faziosità, è una battaglia persa”.