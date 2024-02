Sorridono gli odontotecnici: anche grazie al pressing di Cna, c’è la proroga al 1 maggio 2024 per adeguarsi alle nuove disposizioni ministeriali. Il Ministero della Salute ha concesso alla categoria due mesi di proroga rispetto al precedente termine fissato al 29 febbraio per completare la transizione al nuovo sistema di comunicazione che riguarda i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale. Una serie di malfunzionamenti alla piattaforma da utilizzare per la registrazione dei dati, ha però complicato ed in alcuni casi impossibilitato il procedimento. Ed è stato proprio grazie alle pressioni e alle denunce di Cna Sindacato Nazionale Odontotecnici che il Ministero ha deciso di concedere tempi più lunghi.

A livello provinciale, la CNA Salerno per rispondere alle diverse sollecitazioni degli odontotecnici ha strutturato un servizio specifico con personale dedicato per evitare che le imprese incappino nelle sanzioni. “Grazie al differimento concesso – ha dichiarato la responsabile dell’area CNA Sno Salerno, Marisa Perretti- il conferimento delle informazioni richieste con le nuove modalità nonché la notifica di eventuali variazioni dei dati già inseriti, potrà avvenire in tempo utile e in maniera più congrua”. A partire dal 2 maggio 2024, i preesistenti elenchi relativi ai fabbricanti di dispositivi medici su misura non saranno più disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale del Ministero della Salute.

“Sono adempimenti molto tecnici che riusciamo a realizzare grazie alla nostra rete di esperti che si snoda a livello nazionale- ha dichiarato Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno- per la categoria degli odontotecnici abbiamo erogato formazione specialistica ed obbligatoria col nostro dipartimento nazionale guidato dal dott. Tomei e stiamo garantendo servizi e assistenza gratuita”.

Da Cna Salerno, l’appello a tutti gli odontotecnici rivolto dal Presidente provinciale Lucio Ronca è di rivolgersi con fiducia alla CNA Salerno, perché non solo dà voce e rappresenta in maniera etica e seria tutte le imprese artigiane, ma soprattutto è pronta a schierarsi dalla parte delle aziende in difficoltà, per superarle insieme come è avvenuto con gli odontotecnici”.

Per info sui servizi Cna dedicati a tutti gli odontotecnici è possibile chiamare in sede provinciale al num 0892583108 o scrivere a segreteria@cnasalerno.it