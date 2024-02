Con un bottino di 15 medaglie, la società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano conquista il secondo gradino del podio nella classifica generale di società ai Campionati Italiani Invernali Esordienti di Nuoto Pinnato, svoltisi ad Agropoli il 24 e 25 febbraio. 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 7 di bronzo per i giovani atleti allenati dal coach Emanuele Scariati. Oro e record italiano in vasca corta per Giuseppe Fierro nei 50 pinne e nei 100 pinne. Gradino più alto del podio anche per Vittoria Autuori (1° posto nei 50 pinne) e Maria Grazia Carrafiello (1° posto nella specialità dei 200 mono).

Medaglia d’oro e record italiano in vasca corta anche per la staffetta 4×50 pinne Esordienti B unificata mista con gli atleti Antonio Avagliano, Sofia De Caro, Giuseppe Fierro, Mary Helen Di Martino. Medaglia d’argento per Pierpaolo Zottoli nei 50 pinne, Luca Concilio nei 100 pinne e Carolina Ciulli nei 200 pinne. Ben 7 le medaglie di bronzo conquistate dagli atleti del coach Scariati: sul terzo gradino del podio sono saliti Carmine Caruccio nei 50 e 100 pinne e nei 200 mono Esordienti A, Antonio Avagliano nei 50 pinne Esordienti B, Pierpaolo Zottoli nei 100 pinne, Davide Vagylevych nei 100 mono e Maria Grazia Carrafiello nei 100 mono. Sfiorano il podio Luigi Vassallo e Francesco Lamberti. Ottime prestazioni per tutti gli altri giovani atleti della Fun & Fitness: Matteo Avagliano, Nicolle Carafa, Luca Criscuolo, Andrei Emanuel Nistor, Alessia Diana Stoico, Vittoria Pasquarelli, Greta Ferullo, Ennio Stellaccio, Samuele Pavalascu, Alessandro Mania.

Non solo Esordienti: ai Campionati Italiani Invernali di Nuoto Pinnato la Fun & Fitness ha partecipato anche con il neocostituito Gruppo Master. 5 le medaglie conquistate dagli atleti allenati dai coach Gerardo Proietto ed Emanuele Scariati: tre bronzi per Mattia Vitolo nei 50, 100 e 200 pinne (categoria M20) e due bronzi per Giovanna Di Giorgio nei 50 e 100 pinne (categoria M40). Buoni piazzamenti per gli altri atleti della squadra: Alfredo Longo, Giuseppe Celestino, Annalisa Linguiti, Elio Autuori, Alessandro Foglia, Gaetano Pappalardo.

