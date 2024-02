Filmati ufo dalla Campania, Sicilia, da un volo Bucarest Roma, ma anche di un caso dubbio dalla Basilicata. Sono state pubblicate le immagini di alcuni avvistamenti di uap in Italia ma anche all’estero. Numerose le località coinvolte, con la Campania che ha fatto la parte da leone, come di sovente è capitato negli ultimi anni: Marano di Napoli e uscita dell’autostrada A30 all’altezza di Pomigliano, nel napoletano; Mondragone nel casertano, Calvi nel beneventano. Anche la Sicilia si è distinta, con la segnalazione di un ufo ad Agrigento ed un uso (ufo sottomarino) avvistato da due persone sullo stretto di Messina. La Basilicata, con Matera, è stata interessata da uno sciame di oggetti bianchi, ma il caso è piuttosto dubbio, anche se non risolto. Infine, per non farsi mancare niente, è stato pubblicato anche il filmato di un ufo, il famigerato tic tac, ripreso da un volo tra Bucarest e Roma. I casi sono di un tale interesse, che se ne parlerà ai prossimi convegni di Rho di domenica 7 aprile 2024 e Falconara di sabato 20 aprile 2024, con ingresso gratuito, che si svolgeranno per l’intera giornata, con la presenza di ospiti prestigiosi. Nell’ondata di avvistamenti pubblicata dal CUFOM, l’alias di Centro Ufologico Mediterraneo, sono presenti ufo di diverse forme quali, oltre a quella tic tac, resa famosa dagli avvistamenti dei militari statunitensi, anche quella triangolare e quella sferica. Non sono mancati ufo in gruppo, quali quelli di Mondragone, quelli di Matera e quelli di Marano di Napoli. Anche i colori sono diversi, con il bianco, il grigio ed il nero più rappresentati, ma vi è anche la presenza di un oggetto trasparente. Il Presidente del CUFOM Angelo Carannante, ha dichiarato che si tratta di ufo files, tutti, di estremo interesse, studiati a lungo. A Mondragone, vero e proprio hot spot degli uap, sono stati filmati diversi ufo in volo durante la notte. Ad Agrigento, un sub, sulla spiaggia di porto Empedocle, ha ripreso in video, involontariamente, un oggetto sferico scuro sferoidale alle sue spalle. A Marano di Napoli, è stato filmato un curioso gruppo di ufo che procedevano in linea orizzontale con uno strano movimento sinusoidale. A Messina, due increduli testimoni, hanno visto uscire dall’acqua un ufo, con la forma di un’enorme pinna, che dopo essersi avvicinato alla statua della madonnina ivi presente, si è rituffato in acqua smaterializzandosi. Sull’autostrada A30, all’altezza di Pomigliano d’Arco, due meravigliati testimoni, hanno girato un video ad un ufo di forma triangolare con luci sui tre vertici. A Calvi, nel beneventano, sono state riprese in video due enormi sfere bianche che hanno stazionato per diversi minuti nel cielo, salvo poi dileguarsi all’orizzonte. Infine, una testimone molto impaurita, in quanto credeva che si trattasse di un missile, ha girato, da un volo di linea tra Bucarest e Roma, il video di uno strano velivolo affusolato, che poi si è dissolto nella nebbia. Sul sito ufficiale del CUFOM, all’indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it, sono stati pubblicati articoli per ogni singolo caso, con immagini molto eloquenti ed a cui ci si può collegare anche tramite i social del Centro Ufologico Mediterraneo. I video degli avvistamenti, sono online su CUFOMCHANNE (uno dei due canali youtube del CUFOM, l’altro è CUFOMTV), ai link link https://www.youtube.com/watch?v=POAZOmYdVWw e https://www.youtube.com/watch?v=e2B6chDAUP4&t=27s. Si invita chiunque abbia filmato, fotografato o anche solo assistito ad un presunto avvistamento ufo, a contattare il numero, anche di WhatsApp 320/4659798, oppure l’indirizzo e mail centroufologicomediterraneo2@gmail.com o infine i social del CUFOM. I ricercatori cercheranno di dare una risposta ai testimoni su cosa probabilmente hanno visto.