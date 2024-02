«Una mozione a mia prima firma e condivisa da diversi componenti dell’opposizione, approvata poi all’unanimità dal Consiglio Comunale, ha, di fatto, bloccato la procedura di gara avviata dall’amministrazione per l’affidamento dell’Auditorium Umberto I». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città Roberto Celano dopo l’importante risultato raggiunto. «Con la mozione approvata, infatti, l’intero Consesso manifestava la volontà politica di affidare la suddetta struttura al Conservatorio Martucci, cosicchè nei prossimi giorni la dirigente del settore Patrimonio incontrerà il Presidente del Conservatorio Provenza per definire modalità, tempi e condizioni. Grande merito va dato alla Commissione Trasparenza presieduta dall’Avv. Cammarota che ha costantemente attenzionato la vicenda sia nella fase antecendente che successiva all’approvazione della mozione in Consiglio Comunale – ha poi aggiunto il consigliere forzista – Un plauso ed un ringraziamento a tutti i colleghi di opposizione e di maggioranza che hanno votato e condiviso l’indirizzo politico agendo, in questa circostanza, nell’esclusivo interesse della città».