Sembrava impossibile ma ce l’hanno fatta. La frana infinita sulla Strada Provinciale 45 è stata ripristinata e l’arteria addirittura riaperta. Si grida al miracolo in Cilento perché l’arteria tra Agropoli e Prignano Cilento era da tempo in parte interdetta e da oltre un anno totalmente chiusa al traffico veicolare a causa di un importante movimento franoso che la interessava e che aveva causato una enorme voragine.

La Provincia di Salerno, dopo diversi anni, interviene e ha completato i lavori di ripristino. La strada adesso è nuovamente percorribile, seppure pare che ancora manchino il collaudo e le prove di carico, ma trattasi di pura prassi. La speranza, adesso, è che non ci siano tagli del nastro, fasce, risate, foto in posa ed applausi dei soliti noti. Il disagio c’è stato ed anche tanto, i tempi sono stati fin troppo lunghi, oggi, per sorridere e applaudire, come anche per ringraziare. Probabilmente accadrà perché anche questa è prassi nel Cilento, esattamente come la genuflessione al potente, l’inchino reverenziale al capo, il ringraziamento per la magnanimità di chi, nonostante sia un suo dovere, viene visto come il deus ex machina che col suo intervento ha risolto il grave problema.

Se ciò dovesse accadere sarà l’ennesima violenza perpetrata ai danni dei cittadini cilentani, ai danni di un popolo che vive in un territorio difficile, ai danni di chi nonostante le complessità scegli di viverci e di resistere alle avversità. Se dovesse concretizzarsi la solita pantomima dell’inaugurazione, si calpesteranno i diritti dei cilentani che per anni hanno vissuto un disagio con un loro diritto non rispettato da chi dovrebbe difenderli. Un anno di chiusura di una via così importante è uno scandalo che gridava, grida e griderà vendetta.

Ben vengano i lavori, ma tutto è avvenuto fin troppo tardi quando ormai il territorio è già stato violentato. Adesso, non si possono dimenticare le condizioni nelle quali la Sp è stata lasciata con parti di auto a bordo strada in compagnia di rifiuti e di pericoloso amianto.