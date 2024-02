“Abbiamo ricordato giustamente in questi giorni la tragedia delle Foibe. È bene ricordare la tragedia fatta dai comunisti titini, ma facciamo male a non ricordare un’altra parte della storia, cioè la responsabilità – ancora più grande – di chi portò alla mutilazione dell’Italia che perse l’Istria e la Dalmazia, per il governo dei fascisti”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al convegno “L’autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori”, che si è svolto alla Fondazione Banco di Napoli. “Nessuna giustificazione – afferma De Luca – a quella barbarie. Nel giorno di ricordo, giusto, delle Foibe non ho sentito una richiesta di perdono sulla pulizia etnica fatta in quei paesi negli anni 1940 e ’41”