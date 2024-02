Per gli appassionati di giochi online con denaro reale trovare una sala da gioco digitale che sia di qualità è importante. Con la parola “qualità” intendiamo sia la sicurezza e il rispetto della riservatezza dei dati degli utenti registrati sia l’usabilità dell’applicazione di gioco.

Qui vogliamo fornire una serie di “regole della qualità” per scovare e valutare un casinò online in linea con le proprie esigenze prima di registrarsi. Forniremo delle indicazioni generali relative agli aspetti della sicurezza informatica, ma anche riguardo alle regolamentazioni e all’usabilità dell’applicazione del casinò digitale.

Le regole della qualità per un casinò online

Il primo suggerimento che riportiamo riguarda il possesso della licenza a operare come casa da gioco online. La licenza è obbligatoria e, per verificare che il casinò ne sia provvisto, basterà confrontare il numero di licenza riportato sul sito con la lista delle case da gioco autorizzate presente sul portale web dell’Autorità delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Uno spunto utile per trovare case da gioco di qualità ci viene offerto dai portali di recensioni

gestiti da esperti del settore. Grazie a tali portali, valutare un casinò online è più semplice e immediato poiché gran parte del lavoro di ricerca e test viene condotto da esperti. Questi dedicano molto tempo alla lettura dei regolamenti dei casinò, provano le fasi di registrazione, la gestione degli utenti da parte dell’assistenza clienti e gli aspetti dell’usabilità del sito.

Una casa da gioco si valuta anche in base alla capacità di garantire sicurezza informatica ai clienti, che significa essere in grado di tutelare adeguatamente i fondi che i giocatori depositano sul conto di gioco. In questa ottica, è utile valutare se viene offerta una sola password di accesso o se è disponibile anche un secondo fattore di autenticazione per rendere l’accesso al conto di gioco più “difficile”.

E ancora, la cura nel gestire i dati personali dell’utente. Il casinò online deve rispettare le normative europee (il noto GDPR) sulla gestione dei dati personali.

Casinò online di qualità: l’usabilità dell’applicazione mobile

Una volta verificato che il casinò online rispetta le regole a tutela del consumatore, è importante testare l’applicazione mobile sotto il profilo dell’usabilità. Per usabilità si intende la semplicità d’uso di ogni parte dell’applicazione mobile del casinò. Tendenzialmente, le funzioni principali dovrebbero essere facilmente raggiungibili con uno o pochi click.

Nessuna funzione importante dovrebbe essere nascosta all’interno di menu complessi, altrimenti anche l’esperienza di gioco ne risentirebbe. I giochi del momento dovrebbero essere subito accessibili dalla pagina iniziale dell’app mobile del casinò, mentre possono stare in secondo piano quei giochi un po’ più di nicchia.

Le applicazioni più avanzate potrebbero fornire anche la possibilità di variare i colori o di adattarli al “Tema” dello smartphone, così che i nostri occhi possano rapidamente abituarsi.

Infine, la possibilità di attivare le notifiche push per essere avvisati di competizioni a premi e promozioni riservate è un “plus” che non a tutti piace, ma che va valutato come un punto a favore di un casinò online di qualità.