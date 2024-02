Sarno/Nocera Inferiore. Muore a 14 anni, inchiesta su due ospedali. Shock a Sarno per il decesso di uno studente dell’Itis, Michele Annunziata, colpito da malore nella notte accompagnato da violenti conati di vomito: la corsa all’ospedale di Sarno dove è arrivato in condizioni gravi e poi (dopo il ritorno a casa) il trasferimento a Nocera Inferiore dove il 14enne è spirato ieri mattina tra le braccia dei medici dell’Umberto I. Cartella clinica e salma sotto sequestro dopo la denuncia dei genitori ai carabinieri della Stazione di Sarno e del Reparto Territoriale. Chiedono chiarezza e giustizia per quel decesso sospetto. Nel mirino i sanitari che l’hanno avuto in cura a Sarno (una prima volta era stato portato anche il 22 febbraio sempre a causa di un malessere e sarebbe stato dimesso) e quelli del nosocomio nocerino dove l’adolescente è spirato Niente lasciava presagire un epilogo cosi tragico. Una morte improvvisa a soli 14 anni. Residente nella città dei Sarrastri, frequentava la scuola secondaria di primo grado Itis di Sarno Stando alle prime informazioni sul dramma che si è consumato, i genitori avrebbero denunciato che il ragazzo sarebbe stato portato all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno accompagnato da loro stessi nella notte di ieri. Lì le condizioni sarebbe peggiorate in pochi minuti, tanto da deciderne l’immediato trasferimento all’ospedale dove in codice rosso sarebbe stata eseguita un esame tac cerebrale ed addominale. Ma la situazione sarebbe precipitata in pochi minuti e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sarà l’esame autoptico a stabilire la causa del decesso. Ora salma del giovane è stata infatti posta sotto sequestro ed a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore Varie le ipotesi avanzate sulla causa della morte. Tra le prime ipotesi quella di un’emorragia cerebrale o di una infezione da setticemia ad un rene. Ipotesi dovranno trovare conferma dall’esame autoptico eseguito dal medico legale che dovrà essere nominato tra oggi e la giornata di domani. Pare che il 22 febbraio scorso il 14enne colto da malore sia stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale sarnese per ben due volte la mattina e poi la sera perche’ preoccupati dallo stato di salute del figlio. In entrambe le circostanze sarebbe stato dimesso con la prescrizione di una terapia domiciliare. Dopo il decesso tra urla e disperazione i familiari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri presentando formale denuncia perché si faccia chiarezza sulle cause della morte. I militari dell’arma del reparto territoriale nocerino hanno provveduto al sequestro delle cartelle cliniche. Intanto resta il dolore, lo sconcerto, lo sconforto per una giovane strappato alla vita nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale si è stretta al dolore della famiglia esprimendo tutta la vicinanza possibile attraverso le parole del sindaco facente funzioni Eutilia Viscardi. “La morte di un ragazzo così giovane è un dolore unico ed indicibile e fa capire e comprendere i veri valori e le disgrazie autentiche” ha detto la sindaca.