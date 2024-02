“Il via libera della prefettura della provincia di Salerno all’intitolazione di un’area verde comunale, in prossimita’ di Via del Milite Ignoto a Roscigno, alla memoria del ‘Presidente Silvio Berlusconi’ e’ un’ottima notizia. Un gesto simbolico per onorare e ricordare un leader indiscusso che ha segnato la storia della politica italiana ed internazionale”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Ma non solo perche’ Berlusconi e’ stato un protagonista in tutti i campi, da quello imprenditoriale a quello della comunicazione e dello sport. Questo omaggio e’ un ringraziamento doveroso che la cittadinanza ed il sindaco, Pino Palmieri, hanno giustamente voluto dedicare ad una figura insostituibile ed inimitabile per rappresentare simbolicamente tutto quello che Berlusconi ha creato e fatto per il nostro Paese”, conclude.