Nella pittoresca città di Salerno, l’imponente Stadio Vestuti, si erge come una testimonianza del decadimento delle infrastrutture sportive italiane. Sebbene sia originariamente progettato per essere una struttura di prim’ordine, le sue attuali condizioni lo rendono inagibile e una fonte di vergogna per la comunità sportiva locale. Una delle prime cose che colpiscono i visitatori è lo stato dei suoi spogliatoi. Sporchi, maltenuti e carenti di qualsiasi forma di comfort, questi spazi dovrebbero essere un rifugio per gli atleti prima e dopo le partite, ma invece risultano essere luoghi che raramente invitano all’uso. Ma le preoccupazioni non si fermano qui. Il terreno di gioco, che dovrebbe essere il cuore pulsante dello stadio, è invece una fonte di frustrazione e pericolo. L’erba, trascurata e non adeguatamente curata, sporge e cresce in maniera irregolare, mettendo a repentaglio l’incolumità degli atleti e compromettendo il gioco stesso. Inoltre, l’altezza dell’erba è tale che ostacola il flusso del gioco, rendendo difficile per i giocatori mantenere il controllo della palla e compromettendo la qualità complessiva della partita. Questa situazione non solo danneggia l’immagine dello stadio, ma influisce anche sull’esperienza degli spettatori, che si trovano a dover assistere a partite di bassa qualità su un terreno inadeguato. Nonostante le sue potenzialità, lo Stadio Vestuti a Salerno rimane inagibile a causa delle sue condizioni degradanti. Questo è un chiaro segno della mancanza di investimenti e di attenzione da parte delle autorità competenti, che dovrebbero garantire che le infrastrutture sportive siano mantenute e curate adeguatamente per il bene della comunità.

In conclusione, è ora che le autorità locali e nazionali prendano seriamente in considerazione il problema dell’ infrastruttura e agiscano per risolverlo. Lo Stadio Vestuti a Salerno, con il suo potenziale inutilizzato e le sue condizioni degradanti, è un simbolo di un sistema che ha bisogno di essere ripensato e riorganizzato per garantire un futuro migliore per lo sport Salernirano. Il Vestuti è solo l’emblema del decadimento di una amministrazione che non lascia spazio allo sport. Sempre più spesso giovani e sportivi denunciano le condizioni in cui versano le strutture presenti sul territorio. Proprio di recente ha denunciato pubblicamente il rischio di essere squalificati dal campionato perchè la struttura non è adeguata e tanti sono gli interventi su cui dovrebbe intervenire l’amministrazione. La società ha infatti scritto ai responsabili dell’ufficio direzione impianti sportivi del Comune di Salerno, al sindaco Vincenzo Napoli e al presidente della Commissione Sport Rino Avella per chiedere un intervento.

Caterina del Forno Freda