BARONISSI. “Verrà posizionato un puzzle sulla parete, dove ogni cittadino potrà apporre una propria istanza, un proprio punto di vista, un suggerimento e qualsiasi altra cosa utile per migliorare i servizi della nostra Città”. Lo ha annunciato, ieri mattina, il candidato sindaco Anna Petta, nel corso dell’inaugurazione del punto di ascolto situato in Baronissi alla via Ferrovia 3, che sarà attivo fino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale in programma il prossimo 9 giugno. Oltre ai tanti cittadini e sostenitori che non sono voluti mancare all’appuntamento, c’erano anche alcune importanti figure istituzionali del territorio, che hanno presenziato al taglio del nastro di questo locale per portare il proprio saluto alla candidata a sindaco: tra questi figuravano il sindaco di Siano Giorgio Marchese, il sindaco di Calvanico Franco Gismondi, l’assessore alle attività produttive e al commercio di Cava dè Tirreni Giovanni Del Vecchio e la senatrice Eva Longo. Insieme a Petta anche il gruppo di sostenitori che sinora ha deciso di scendere in campo: gli attuali assessori Alfonso Farina e Giuseppe Giordano, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sabatino, i consiglieri della maggioranza Mariachiara Barrella, Carlo Gaiano, Giuseppe Pasquile e Massimo Paolillo e il gruppo di consiglieri di “Uniamoci” con in testa Luca Galdi e composto da Maria De Caro, Serafino De Salvo e Sabatino Ingino. “Forse è la prima volta nel corso di una campagna elettorale che qui a Baronissi – ha dichiarato Anna Petta nel suo intervento – viene inaugurato un punto di ascolto per recepire tutte le istanze dei cittadini. Siamo pronti a sostenere questa campagna elettorale, convinti che il gruppo messo in piedi è animato dall’unanime intento di portare sviluppo e crescita per il nostro territorio. E’ da tempo che interloquiamo con diverse forze politiche per cercare di trovare persone motivate per fare il bene della nostra Città”. “Sento il dovere di ringraziare Luca Galdi – ha aggiunto Petta – che con il gruppo “Uniamoci” ha condiviso il programma che abbiamo intenzione di realizzare per la Baronissi del futuro. Un programma nel quale verranno inseriti tutti gli obiettivi da raggiungere nei vari settori strategici del nostro territorio. Ma soprattutto un programma che verrà realizzato grazie al supporto di idee provenienti da tutti coloro che hanno espresso la volontà di sostenermi. Il nostro è un gruppo coeso, compatto. Non ci sarà una maggioranza e una minoranza, ma solo una unità di intenti che ognuno di noi è determinato a portare avanti attraverso le proprie professionalità e competenze specifiche”. “Siamo convinti – ha concluso Petta – che compiremo un ottimo lavoro, mettendo al centro il cittadino, cerando di rispondere ad ogni singola esigenza per trasformare il territorio in un luogo ancora più ospitale e a misura d’uomo, senza lasciare indietro nessuno”. Al termine dell’incontro c’è stato un brindisi augurale con tutti i candidati e i presenti. Già a partire da oggi, il punto di ascolto è aperto per accogliere le istanze di tutti i cittadini, fungendo anche da quartier generale per la campagna elettorale ormai prossima.

Mario Rinaldi