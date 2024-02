“Se ci fosse il Fantacalcio della politica io mi comprerei Antonio Tajani”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, capogruppo di FI all’Europarlamento. “Ti scegliamo come leader – ha aggiunto rivolgendosi a Tajani – in una campagna importante che andiamo a fare in cui per la prima volta nel nostro simbolo c’è la scritta Ppe, un segnale chiaro che abbiamo voluto dare”Forza Italia “non farà battaglia contro l’immigrazione: quelli che approdano sulle nostre coste sono come gli italiani che approdavano sulle coste dell’America o dell’Australia. Non possiamo immaginare di fare campagna elettorale sulla loro pelle. Bisogna fare campagna elettorale per un’Europa più giusta. L’Europa deve essere la casa di tutti gli europei e per fare questo dobbiamo cambiarla. La Difesa europea deve essere la priorità della prossima legislatura”.”Nessuno è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa o nel Mediterraneo perché l’Europa intera è nel Mediterraneo. Faremo una campagna per avvicinare l’Europa ai cittadini – aggiunge Martusciello – i 10 comandamenti contengono 279 parole, la dichiarazione di indipendenza americana 300, le disposizioni europee per l’importazione di caramelle 25911. Vogliamo semplificazione e vogliamo un’Europa che sia la patria di tutti gli europei. Se non c’è un’ Europa quando il mondo trema per le guerre quando mai ce ne sarà una?”, conclude il capogruppo azzurro al Pe.