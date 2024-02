A distanza di due anni della barbara invasione russa in Ucraina, si è tenuto nella mattinata di domenica 25 febbraio a Salerno un momento di ricordo per i caduti con una sentita manifestazione di solidarietà per tutto il popolo ucraino, che resiste in patria ed in Italia, dove una numerosa comunità vive e contribuisce.

Erano tanti i presenti in Piazza Dante Alighieri sul Lungomare Trieste tra cui Padre Ivan Boryn e gli amici della associazione italoucraina Kalyna che con la loro partecipazione hanno voluto ricordare il primato dei valori di libertà e democrazia di cui godiamo tutti noi in Occidente, mentre sono sotto attacco a causa delle scelte illegali del regime guidato da Putin, su cui pende un mandato d’arresto internazionale del tribunale dell’Aia per crimini di guerra e per la deportazione di bambini ucraini in Russia.