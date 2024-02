Una vergogna senza fine, uscire dal campo sorridendo dopo una prestazione scandalosa, giocare dimenticandosi di avere di fronte la più importante tifoseria d’Italia , tifoseria che ha dato anche la vita per amor di fede, senza riverenza e rispetto per: Ciro, Peppe, Simone , Carmine, Carminuccio, e tanti altri che chi in un modo chi in un altro hanno dato la vita per Salerno e per i nostri colori;

senza nessun rispetto per migliaia di tifosi che macinano migliaia di km per seguire una squadra ultima in classifica …destinata alla retrocessione;

senza alcun rispetto per 4000 tifosi che assistono ad un allenamento, quando ci sono squadre che 4000 tifosi non li fanno nemmeno in una partita ufficiale….;

senza nessun rispetto per chi per Salerno e per i salernitani soffre, piange, e come me nelle notti insonni post partita non vuole

credere di tornare in serie B….;

senza nessun rispetto per i 2500 ragazzini che stasera nonostante il freddo sono arrivati speranzosi in un cambiamento in una scossa, in uno scatto di orgoglio che ancora una volta stasera non ci è stato, e con un filo di voce rauca uscendo dallo stadio stasera dicevano: “papà ma siamo andati in serie b”?;

Uomini senza ritegno super pagati che non sanno cosa significa

conservare una piccola parte del proprio stipendio togliendo risorse alle famiglie ai propri figli, solo per l’amore della maglia per l’ attaccamento alla nostra bandiera, solo per la nostra città !!!!

Ora basta !!!!

Salerno e i salernitani sono stanchi, delusi, vilmente feriti e traditi !!! Devono essere fatte scelte drastiche cambiamenti radicali epurazioni eccellenti !!!

retrocederemo con dignità e con onore,

ma a testa alta mettendo in campo i ragazzi della primavera, mettendo in campo chi corre e chi suda per la maglia anche se sa di essere inferiore !!!!

tirando in campo salernitani e tifosi senza compromessi !!

Forza Salerno Francesco Guariglia

